Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

chimico

alimentare

telecomunicazioni

tecnologia

beni per la casa

costruzioni

Amplifon

Unipol

UnipolSai

Campari

STMicroelectronics

Prysmian

Moncler

Ferragamo

Banca Ifis

Aeroporto di Bologna

Ascopiave

SOL

Reply

Banca MPS

OVS

Mutuionline

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con loche arretra dell'1,17%.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,3%.Sale molto lo, raggiungendo +273 punti base, con un deciso aumento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,87%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,55%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,66%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,61%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 20.090 punti. In rialzo il(+0,84%), come il FTSE Italia Star (0,8%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,83 miliardi di euro, con un incremento di ben 253,5 milioni di euro, pari al 16,07% rispetto ai precedenti 1,58 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,79 miliardi di azioni.Su 218 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 80 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 124 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 14 azioni del listino milanese.In luce sul listino milanese i comparti(+3,44%),(+2,11%) e(+1,89%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-10,20%),(-2,23%) e(-1,17%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,24%),(+4,05%),(+2,55%) e(+2,17%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,66%.In caduta libera, che affonda del 4,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,55%.Tra i(+6,41%),(+4,94%),(+4,85%) e(+4,74%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,19%.Sensibili perdite per, in calo del 3,92%.In apnea, che arretra del 2,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,07%.