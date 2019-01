Banca Carige al vaglio del Consiglio dei Ministri

Banca Carige

(Teleborsa) - Il Premier Conte ha convocato il Consiglio dei Ministri (stasera alle 21:00) per discutere della situazione di Carige , l’istituto genovese commissariato nei giorni scorsi dalla BCE. E' quanto si apprende da fonti governative. Settimana densa di appuntamenti per: i tresono giunti oggi, 7 Gennaio 2019, a Roma per una serie di incontri fondamentali per definire il piano industriale finalizzato al salvataggio della banca ligure.