Mercati europei in stand-by. Riflettori su colloqui USA - Cina

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

viaggi e intrattenimento

materie prime

telecomunicazioni

assicurativo

Saipem

Juventus

STMicroelectronics

Ferrari

Pirelli

Telecom Italia

Diasorin

Recordati

OVS

Falck Renewables

Danieli

Brunello Cucinelli

CIR

Aeroporto di Bologna

FILA

IREN

(Teleborsa) -, dopo il finale positivo delle borse asiatiche sul balzo di Wall Street di venerdì scorso per i sorprendenti dati sul mercato del lavoro . A rasserenare l'umore degli investitori anche le dichiarazioni del numero uno della Fed,, che ha promesso "pazienza" e "flessibilità" sui tassi.Riflettori puntati sull' incontro delle delegazioni USA - Cina sui dazi , su un possibile alleggerimento delle tensioni commerciali tra i due paesi che rischiano di minare la crescita globale.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Seduta positiva per l', che avanza a 1.291,9 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,90%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +265 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,86%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,21%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%.; sulla stessa linea il, che rimane a 20.736 punti. In frazionale progresso il(+0,41%), come il FTSE Italia Star (0,4%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,97%),(+1,68%) e(+0,72%). In fondo alla classifica(-0,65%) e(-0,55%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,83%.Bene, che vanta un progresso dell'1,01%.Buona performance per, che cresce dell'1,01%.Seduta al rialzo per, che riflette un moderato aumento dello 0,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra una flessione dell'1,93%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.del FTSE MidCap,(+2,19%),(+2,02%),(+1,92%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.