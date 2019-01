Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee, Piazza Affari inclusa, dove però restano indietro le banche condizionate dall'Un altro tema che tiene colsono le trattative in corso tra USA e Cina sui dazi commerciali . "" - ha twittato il presidente americano-. Stati Uniti e Cina hanno avviato ieri il primo round di trattative commerciali dopo la tregua di 90 giorni siglata il 1° dicembre dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping, durante il G20 di Buenos Aires. La visita della delegazione americana a Pechino avrebbe dovuto concludersi oggi, ma Steven Winberg, funzionario del dipartimento statunitense dell'Energia, ha fatto sapere che, 9 Gennaio.Sul mercato Forex, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Lieve calo dell', che scende a 1.284,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,73%.Lieve peggioramento dello, che sale a +272 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,95%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,74%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,15%., con ilche sale dello 0,25% a 19.000 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,68 miliardi di euro, in calo del 22,78%, rispetto ai 2,18 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 198.832, rispetto ai 240.234 precedenti.Su 220 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 89 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 115. Invariate le rimanenti 16 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,06%),(+1,88%) e(+1,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,23%),(-0,89%) e(-0,68%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,46%),(+4,20%),(+3,73%) e(+3,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche:, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Tra i(+14,21%),(+5,04%),(+2,83%) e(+2,57%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,71%.