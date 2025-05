Seduta positiva a Piazza Affari, debole il settore bancario

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee.In leggero calo i titoli del. Del consolidamento in corso ha parlato questa mattina il Ceo di, che ha escluso un'eventuale scalata del suo istituto di credito sue ha fatto sapere che l'operazione supotrebbe decadere visto che la decisione dipenderà dalle risposte che arriveranno dal governo sullae dall'Antitrust europeo.Intanto, la raccolta diha superato i 2 miliardi di euro poco prima delle ore 13. Sono più di 56mila i contratti passati di mano.Sul fronte macroeconomico, migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di maggio . L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a, rispetto ai 93,8 punti del mese precedente. Migliora anche la fiducia del complesso dell', secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 97,5 punti (da 94,6).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 3.294,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,57 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +96 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,47%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,80%, buona performance per, che cresce dello 0,91%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,30%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,36% a 40.134 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 42.647 punti.In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,8%).di Milano, troviamo(+4,38%),(+2,62%),(+2,44%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+6,68%),(+3,61%),(+2,80%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.