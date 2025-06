Piazza Affari positiva insieme al resto d'Europa. L’inflazione rallenta

S&P-500

(Teleborsa) -e delle altre principali borse europee che guardano alla riunione di giovedì prossimo della BCE, da cui è atteso un nuovo taglio dei tassi di interesse.. Per la prima volta in sette mesi, i prezzi sono scesi al di sotto del livello target del 2%, passando dal +2,2% di aprile al +1,9% di maggio. Un dato al di sotto delle attese degli analisti (2%), che ha spinto i mercati a prezzare già nuovi tagli del costo del denaro.Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'con il focus degli investitori sempre concentrato sui dazi, con il Tycoon che ha annunciato il raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio al 50% a partire da domani, 4 giugno. La Casa Bianca è ottimista su un accordo con l'UE e ha inoltre preannunciato un probabile incontro tra il presidente, Donald Trump e l'omologo cinese, Xi Jiping.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. L'è in calo (-0,95%) e si attesta su 3.348,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,95%.Avanza di poco lo, che si porta a +94 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,41%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%, senza slancioche negozia con un +0,15%; piccolo passo in avanti perche mostra un progresso dello 0,34%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,23%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 42.539 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%),(+2,58%),(+2,54%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,04%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,32%.di Milano,(+5,65%),(+2,98%),(+2,26%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,95%.