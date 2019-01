Pitti Uomo 95 al via fra l'eleganza del made in Italy e uno sguardo al futuro

(Teleborsa) - Quattro giorni dedicati alla moda, allo stile dell'uomo moderno, alle ultime proposte dei grandi stilisti e degli artigiani di tutto il mondo. Firenze si veste di stile con la, che ha preso il via oggipresso la, fino al prossimoL'inaugurazione però si tiene tradizionalmente a, presso il Salone dei Cinquecento, dove si sono dati appuntamento il Sindaco di Firenze, la Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italianai il Presidente Pitti Immagine e Presidente Confindustria Moda. Presenti anche il Presidente di Confindustria, il Sottosegretario allo Sviluppo Economicoe il Presidente Sistema Moda Italia: sonoi presenti, 568 dei quali esteri (46%), su una superficie espositiva di 60 mila metri quadrati; attesied oltredei quali 9.200 dall’estero.. Nel gennaio del 1989 fu proprio Pitti Immagine Uomo a inaugurare la nuova denominazione del gruppo, seguito poi a ruota dagli altri saloni: Pitti Immagine Bimbo, Pitti Immagine Filati e Pitti Immagine Casa. Per festeggiare questo anniversario: il bozzetto è stato disegnato da Italo Lupi, uno dei designer italiani tra i più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, cui viene anche assegnato quest'anno il. Alla presentazione del francobollo di Pitti Immagine è, sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con il mondo dei francobolli dalla fine dell’Ottocento a oggi.: protagonista una selezione di otto nomi promettenti dal panorama moda del Portogallo, fra noda ed accessori, frutto della collaborazione tra Fondazione Pitti Immagine Discovery e Selectiva Moda/From Portugal.perché Pitti Uomo si propone come un grande “surprise box”, straordinario contenitore di idee e di novità da aprire e cambiare di stagione in stagione. Alla Fortezza da Basso, in un set design curato dal lifestyler Sil nuovo tema THE PITTI BOX propone un viaggio multisensoriale “in-and-out of the box”., nell'ambito della fiera ed anche al di fuori. Si arricchiscono INFATTI le modalità di presentazione delle aziende a Pitti Uomo, attraversoo spazi dal layout sempre più interattivo e scenografico; ma anche scegliendoe vicini alla Fortezza, location ideali per il lancio di capsule e progetti specifici: da Woolrich a Diadora e FILA, senza dimenticare l'icona degli anni Cinquanta Moon Boot.Fra gli eventi principali quello diil designer belga e direttore creativo Glenn Martens presenta la nuova collezione uomo FW2019/2020 attraverso uno speciale fashion show, mercoledì 9 gennaio alle ore 18.00, nella splendida location del Chiostro Grande del Complesso di Santa Maria Novella.Il nuovo brand: la Fondazione Pitti Immagine Discovery invita il designer italiano per l’esordio assoluto del brand che porta il suo nome con una sfilata della sua prima collezione giovedì 10 gennaio alle 17.00 allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda.Gli artisti saranno protagonisti dellodedicato ad arte, moda, musica e sport.Anche quest'anno appuntamento con il, dove la casa di moda presenterà il nuovo allestimento espositivo delle Period Room, all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia in piazza della Signoria, che subentra all'omaggio a Bjork inaugurato a giugno.Tantissime le proposte per le collezioni autunno/inverno, dove coesistono la moda più tradizionale ed il meglio della ricerca tecnologica sui tessuti. Nell'ambito della prima categoria il meglio dell'artigianato Made in Itali con la nuova collezione in pelle di, rigorosamente cucita "a mano".Nella seconda categoria il meglio della ricerca sui tessuti sostenibili e green come quelli di, che sfrutta l'arte dei riciclo per fare moda, o come Tretor che devolverà parte della vendita della collezione sailing a progetti per l'ambiente.