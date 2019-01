Anief, scoppia il caso della carenza dei commissari del concorso per infanzia e primaria

(Teleborsa) -, dove si ha il numero più alto di candidati maestri e si è già verificato un primo stop alla procedura concorsuale per l’insufficienza dei commissari che hanno presentato domanda di partecipazione alle commissioni di valutazione su Istanze online entro il 21 dicembre 2018.informa l’Ufficio ScolasticoPer i docenti commissari ci molte restrizioni, come quella chedevono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami. MaSecondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal), "la decisione del Ministero dell’Istruzione di mantenere dei compensi irrisori per le commissioni giudicatrici del concorso straordinario infanzia e primaria è emblematica di come il nuovo reclutamento imposto dal governo giallo-verde faccia acqua da tutte le parti. Nel contempo però si continuano ad alzare i paletti contro la stabilizzazione di quei docenti che sono stati già formati dalle Università per fare questo mestiere, tenendo chiuse le GaE".