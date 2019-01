Mercati europei in stand-by

S&P-500

(Teleborsa) -. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla linea di parità. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,25% dopo il dato sull' inflazione debole come da attese Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,46% e continua a trattare a 51,82 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,85%.tentenna, che cede lo 0,31%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,36%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 21.215 punti. Pressoché invariato il(+0,12%); in moderato rialzo il(+0,27%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,79 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 213.187, rispetto ai precedenti 214.260, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.219 sono le azioni scambiate: tra queste, 98 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 105 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 16 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,24%),(+1,46%) e(+1,25%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,13%),(-0,90%) e(-0,62%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,50%.Brilla, con un forte incremento (+2,31%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%.Buona performance per, che cresce dell'1,25%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,89%.Sensibili perdite per, in calo del 3,01%.In apnea, che arretra del 2,97%.scende dell'1,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,24%),(+3,08%),(+2,96%) e(+2,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,21%.Affonda, con un ribasso del 2,41%.