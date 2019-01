Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -t, dopo la conferma dell' indebolimento dell'inflazione a stelle e strisce che non ha destato molto clamore in quanto atteso. Il numero uno dellaaveva già dichiarato che la banca centrale americana può essere paziente, in quanto l'inflazione "è bassa e sotto controllo"., spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che inizia la giornata sotto la parità a 2.583,97 punti. Giù il, che mostra un calo dello 0,55%, come l'S&P 100 (-0,4%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,24%),(-1,00%) e(-0,71%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,84%.Male, che negozia con un -1,22%.Dimessa, che cede l'1,19%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.(+2,60%),(+1,11%),(+0,85%) e(+0,81%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-12,94%.Crolla, con una flessione del 3,21%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,08%.