Borse europee sulla parità. In rosso Milano

(Teleborsa) -, che risente della frenata dei titoli bancari, dopo che la BCE ha imposto a tutte le banche, di svalutare integralmente, in maniera graduale, lo stock di crediti deteriorati (NPL).Fino a poco fa positivi, si indeboliscono anche gli altri mercati del Vecchio Continente, penalizzati dal PIL della Germania sceso ai minimi da 5 anni . Intanto si alimenta il nervosismo tra gli investitori per l'attesa (stasera) delsulla Brexit La Camera dei comuni dovrà esprimersi se approvare o respingere l’accordo negoziato dal premier inglese Theresa May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.Lieve calo dell', che scende a quota 1,143. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.291,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,23%), raggiunge 51,13 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +270 punti base, mostrando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,85%.lima lo 0,09%. Resta vicino alla parità(+0,02%). Piatta, con ilche lima lo 0,53%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,05%),(+1,49%) e(+1,36%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,85%),(-0,81%) e(-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,17%),(+2,10%),(+1,95%) e(+1,85%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,49%. In caduta libera, che affonda del 7,48%. Pesante, che segna una discesa di ben -6,33 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,64%.Tra i(+4,79%),(+1,59%),(+1,59%) e(+1,53%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -6,91%.