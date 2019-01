Nice sbarca in Canada e acquisisce Micanan

Nice

(Teleborsa) -continua la sua espansione in Nord America e acquisisce Micanan, eccellenza canadese che dal 1999 offre sistemi per l'automazione delle porte da garage per applicazioni commerciali e industriali.Con sede a Montreal, nello stato del Quebec, Canada,grazie alle proprie filiali statunitensi di Chicago in Illinois, Atlanta in Georgia e Phoenix in Arizona, progettando e producendo soluzioni su misura per l’automazione di porte da garage caratterizzate dai più alti standard qualitativi, all’insegna della massima affidabilità per il cliente.Nel 2017 Micanan ha realizzato ricavi consolidati pari a circa 16,6 milioni di dollari Canadesi con un Ebitda adjusted pari a circa 1,2 milioni di dollari Canadesi.In base agli accordi raggiunti, Nice ha acquisito l’intero capitale sociale di, senza l’assunzione di alcun debito della società acquisita. L’acquisto è finanziato attraverso mezzi propri e linee di credito già a disposizione di Nice.