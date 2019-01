TAV, Toninelli: "Analisi costi-benefici richiede esame complesso. Il responso tra pochi giorni"

(Teleborsa) - “Se l’analisi costi-benefici sulla Tav sarà negativa, ne parlerò con la Francia, la Commissione Ue e ne parleremo all'interno del Governo, con la Lega, senza alcun pregiudizio”. Intervenuto questa mattina a Omnibus su La7,ha sottolineato la posizione del Movimento 5 Stelle che "è sempre stato contro un’opera che è uno spreco di denaro assoluto".In merito all, Toninelli ha affermato che, pur non essendo “segretissima”,e protocollata in quanto. Il responso sull’dell’analisi, tuttavia, ha assicurato il Ministro,. Uno studio necessario in quanto, ha ricordato Toninelli, "all'interno del contratto di Governo si dice ridiscutere l’opera" e, per farlo, "si parte dai numeri".Di diverso avviso ildel governo per l’asse ferroviario Torino-Lione,per il qualee la TAV. Nell'audizione di questa mattina in commissione Trasporti della Camera, Foietta ha affermato che laed è lo stesso Parlamento che deve, eventualmente, scegliere di non farla “attraverso un atto diratificato il primo marzo del 2017”.Entrando nel merito dell’opera, Foietta ha affermato che si tratta, semplicemente,e che “almeno dal ’93 non è una linea ad alta velocità” con “una linea ferroviaria moderna, in linea con gli standard europei che porta in sicurezza i treni merci e i treni passeggeri”. Ma, ha aggiunto Foietta,in quanto le merci viaggeranno “a una velocità commerciale ragionevole” e ad aumentare di molto sarà l’attuale capacità della linea. Snocciolando i, tra traforo stradale del Frejus, traforo del Monte Bianco e Ventimiglia, Foietta ha affermatoed ilper quanto riguarda il Frejus, mentreper effetto di una” in quanto chi oggi passa per questo valico "non paga il pedaggio". "Un percorso inefficiente" in cui, conclude Foietta, “"passano tir meno sicuri e più problematici". Ma sul tema, denuncia il Commissario straordinario, pur avendo "scritto 12 lettere via Pec non sono mai riuscito a parlare con questo governo".Parlando di cifre, Foietta, che resterà in carica fino al prossimo 14 febbraio, ha affermato che per la“mettendo tutto insieme, la cifra su cui ragioniamosiamo lontani dai 20" e di questi costi l’Italia deve ancora sostenere "4,7 miliardi a cui vanno aggiunti 1,4 miliardi di lavori già fatti" per l’asse ferroviario e "3 miliardi" per la sezione transfrontaliera.Sul tema TAV, questa mattina, è intervenuto anche ilche ha affermato l’importanza di