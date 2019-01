Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle piazze europee. A scatenare gli acquisti l'ottimismo su un possibile accordo commerciale tra USA e Cina Positiva la chiusura di Wall Street e quella della borsa giapponese Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,141. Prevale la cautela sull', che mostra un leggero calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,4%), raggiunge 52,8 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +253 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,74%.in luce, con un ampio progresso dell'1,41%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,39%, svettache segna un importante progresso dell'1,54%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,07%),(+1,91%) e(+1,91%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -4,86%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,04% dopo essersi aggiudicata due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco Brilla, con un forte incremento (+2,85%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,40%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,14%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,03% penalizzata dal profit warning Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.di Milano,(+4,44%),(+3,62%),(+3,53%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.