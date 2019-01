Partenza poco mossa per la borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo per l'ufficio

utilities

sanitario

Intel

United Technologies

Pfizer

Wal-Mart

Verizon Communication

Merck & Co

Xilinx

Lam Research

Applied Materials

American Airlines

Citrix Systems

Comcast

Pepsico

Tesla Motors

(Teleborsa) -mentre Donald Trump decide di rinviare il discorso sullo stato dell'Unione a dopo la fine dello shutdown ; sulla stessa linea l', che rimane a 2.636,93 punti. Leggermente positivo il(+0,41%); pressoché invariato lo(-0,18%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,25%),(-0,72%) e(-0,51%).Tra i(+2,61%) e(+1,03%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,64%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,83%),(+10,26%),(+7,23%) e(+6,04%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,95%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,26%.scende dell'1,59%. Calo deciso per, che segna un -1,55%.