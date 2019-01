Venezuela: il leader dell'opposizione Guaidó si autoproclama presidente "pro tempore"

(Teleborsa) - Sale alle stelle la tensione in Venezuela. Il giovane, leader dell'Assemblea nazionale, davanti a decina di migliaia di persone, giurando sulla costituzione,fino a quando non saranno indette nuove elezioni democratiche. A scatenare un gesto così forte è stato il fatto che, due settimane fa, l’opposizione non ha riconosciuto il risultato delle elezioni elettorali che confermavano in carica il leader chavista Nicolas Maduro per il secondo mandato consecutivo dal 2013.Quasi in contemporanea con il discorso pronunciato a Plaza Venezuela, arriva il tanto attesonei confronti del leader trentacinquenne.Non si è fatta attendere neanche, dal balcone del palazzo presidenziale a Caracas,Siamo in questo palazzo per volontà popolare, soltanto la gente ci può portare via". Poi ha intimato ai diSulla scia della presa di posizione americana,Il Brasile ha poi specificato che non parteciperà né appoggerà un intervento militare in VenezuelaQuella del Venezuela, secondo la classifica annualmente redatta da Bloomberg sull'indice della povertà, è lada ben tre anni, peggio anche della Corea del Nord di Kim.Ma non è l’unico record negativo vantato da Caracas in campo economico.e dall'estate scorsa il governo e la banca centrale non rilasciano più alcun dato economico. L'unica eccezione e'fortemente voluta da Nicolas Maduro inaugurata a inizio del 2018 conNelle intenzioni di Maduro, la criptovaluta, destinata agli scambi interni, doveva servire per aggirare le sanzioni economiche degli Stati Uniti.