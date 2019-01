Mercati europei prevalentemente positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, eccezion fatta per Londra, che seguono la scia di Wall Street nonostante la delusione dell' indice IFO tedesco sul sentiment degli affari Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,89%. L', in aumento (+1,42%), raggiunge 1.299,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,4 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +245 punti base, mostrando un piccolo calo di 5 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,65%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,36%,è stabile, riportando un misero -0,14%, buona performance per, che cresce dell'1,11%.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,19 miliardi di euro, con un incremento di ben 440,3 milioni di euro, pari al 25,23%, rispetto ai precedenti 1,74 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 69 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 133. Invariate le rimanenti 18 azioni.(+4,28%),(+3,39%) e(+3,07%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,53%.Effervescente, con un progresso del 4,43%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,37%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,13%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%.Giù-0,99%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.del FTSE MidCap,(+6,28%),(+4,23%),(+4,14%) e(+3,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,67%.Affonda, con un ribasso del 2,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.