Mafia e gioco on line: sequestrati a Malta 6 milioni del tesoro del "Re delle scommesse"

(Teleborsa) - Benedetto Bacchi, detto Nnì, conosciuto come "re delle scommesse" on line, è in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa da quasi un anno per disposizione del Tribunale di Palermo.Flusso di denaro, secondo chi indaga,. Ma non è tutto. Gli investigatori della Divisione Anticrimine della Squadra mobile di Palermo hanno anche posto i sigilli a 11 immobili che si trovano fra Palermo e altre zone della Sicilia, sequestrati 3 veicoli e "rapporti finanziari" di altre 4 società con sede a Partinico.Ninì Bacchi, fino a un anno fa imprenditore apparentemente "pulito" e insospettabile nonostante pubbliche strette frequentazioni a Partinico con personaggi chiacchierati, tra cui Francesco Nania, appena scarcerato, e ritenuto da tutti in paese un capomafia,. Nania aveva una propria società con sede a Ottaviano (Napoli) che opera nel settore alimentare dedita all'esportazione di prodotti siciliani negli Stati Uniti.La "coppia Bacchi-Nania" avrebbe avuto in ballo tanti altri affari, con diversi importanti "nuovi progetti" nel cassetto. I due sembravano inseparabili.. Dieci anni fa l'uomo dichiarava al Fisco un reddito di 662 euro. Poi, all’improvviso, si trasformò nel "Re" siciliano delle scommesse on line.e poi aiuta l’organizzazione mafiosa a realizzare sempre nuovi investimenti, magari attraverso il web”.Benedeto Ninì Bacchi era. Proseguono intanto le indagini patrimoniali sul suo conto e su quanti sospettati di essere in rapporti d'affari con lui.