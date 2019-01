Borsa, il premier Conte a Palazzo Mezzanotte: serve semplificazione

(Teleborsa) - Giornata particolare a Piazza Affari, con il premierche ha dato il via alla seduta borsistica di oggi, 30 gennaio 2019, con il consueto suono della campanella."Non possiamo che augurarci di avere sempre una forte capacità di attrarre nuovi capitali - ha dichiarato il presidente del Consiglio - . Borsa testimonia la capacità di attrarre le aziende e di gestire in modo legale e trasparente i processi, cosa che non è assicurata da altri canali".Parlando di controlli, Conte ha detto che ". Il nostro Paese non ha bisogno di questo, ma di una semplificazione e di un ambiente legale che sia più aperto e più facile per la business community".