Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, dopo il finale brillante di Wall Street sulla decisione della Fed di mostrarsi "paziente" sui prossimi rialzi del costo del denaro Torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina in attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il vicepremier cinese, Liu He.L'è sostanzialmente stabile su 1,149. L'scambia sui 1.320,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 54,32 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,58%.composta, che cresce di un modesto +0,39%, bene, che mostra un rialzo dello 0,62%, resistente, che segna un aumento dello 0,45%.(+1,39%),(+1,14%) e(+0,63%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,32%),(-0,97%) e(-0,92%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,70%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,35%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%, dopo un contratto in Vietnam con ExxonMobil Buona performance per, che cresce dell'1,19%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Tra i(+3,31%),(+1,99%),(+1,37%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,19%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%.brilla+1,93%, dopo i dati sulle vendite 2018