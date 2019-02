Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina, con il presidente americano Trump intenzionato a raggiungere un accordo giungono segnali di rallentamento del settore manifatturiero cinese Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,146. L'riporta una variazione pari a -0,1%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 53,56 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +253 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,69%.resta vicino alla parità(+0,1%), si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,45%, piatta, che tiene la parità.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ila 19.765 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,03%),(+1,27%) e(+1,27%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,30%),(-1,00%) e(-0,50%).di Piazza Affari, su di giri(+3,56%) dopo il via libera della FDA alla calprotectina in USA.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,62% all'indomani dei conti 2018 Effervescente, con un progresso del 2,36%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,85%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,00%.Tra i(+3,09%),(+2,97%),(+2,91%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,21%.