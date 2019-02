Tonica Wall Street. Aiutano le trimestrali

Walt Disney

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo per la borsa di Wall Street confermando la buona intonazione dell'avvio. Sul fronte macro, sono stati diffusi gli indici PMI servizi e composito , entrambi di gennaio, e l' ISM non manifatturiero sempre di inizio anno.Nel frattempo, prosegue la stagione degli utili, si attendono i conti di, mentre a mercati chiusi(Google) una trimestrale positiva , ma che non ha convinto gli analisti.Tra gli appuntamenti è previsto anche il, da cui potrebbero emergere indicazioni su una eventuale ripresa dello shutdown governativo o sul proseguimento dei negoziati commerciali.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,39%; lo, sale dello 0,34% a 2.734,2 punti. In rialzo anche il(+0,82%), come l'S&P 100 (+0,44%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,66%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,64%),(+1,52%),(+1,44%) e(+1,24%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%. Debole, che registra una flessione dello 0,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.(+4,22%),(+3,04%),(+2,32%) e(+2,26%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,50%.