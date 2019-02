Banca Generali, 2018 in crescita e outlook ottimista. Dividendo di 1,25 euro

Banca Generali

(Teleborsa) -chiude il 2018 con undi 180 milioni di euro, in calo del 12% rispetto all'esercizio precedente che aveva beneficiato del forte contributo legato all’andamento dei mercati finanziari, come spiega la società in una nota. Al netto di queste componenti variabili (performance fees e trading income) l'a 128 milioni di euro.Ilsi è confermato pressoché invariato a 449,4 milioni di euro, ilè salito del 5,8% a 84,1 milioni.In miglioramento anche le(+8%) e quelle(+18%).Lesono cresciute a fine anno del 3% a 57,5 miliardi di euro, laè stata pari a 5 miliardi.In corsa anche l'inizio d'anno:rispetto agli ultimi mesi del 2018.Per quanto riguarda gli indicatori di patrimonio, glidella banca hanno raggiunto i 9,7 miliardi di euro, +8,3% rispetto al 2017. IIlsi attesta al 17,5% e ilal 19% con un’eccedenza di capitale rispetto ai requisiti regolamentari pari a 311 milioni.Quanto agli indicatori di liquidità, ilratio è al 393% (dal 414% nel 2017).La solidità degli indici, spiega Banca Generali in una nota, tiene conto dellache il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 18 aprile.L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali,, ha parlato di "" aggiungendo che il management è fiducioso "di poter continuare a crescere guadagnando quote di mercato nel settore del risparmio".