CNH Industrial, l'utile 2018 vola a 1,1 miliardi e il dividendo sale del 30%

CNH Industrial

(Teleborsa) - Importanti risultati perche chiude l'esercizio 2018 con un, quasi raddoppiato rispetto ai 651 milioni del 2017. Parallelamente, ilè salito del 74% a 0,80 dollari dagli 0,46 dollari dell'anno prima.dai 27,7 miliardi dell'anno precedente, con una solida crescita in tutti i segmenti. Più in dettaglio, lehanno registrato ricavi di vendita netti in crescita del 9%, lein aumento del 19%, iin aumento del 4% ein aumento del 5%.è aumentato di circa il 40% a 1.585 milioni di dollari, con un margine del 5,7% (in crescita di 1,3 punti percentuali). L’è pari a 2.671 milioni di dollari, con un margine del 9,6% (in crescita di 1,1 punti percentuali).netto industriale al 31 dicembre 2018 è pari adi dollari, unarispetto al 31 dicembre 2017.: per il 2019 sono indicatidi dollari ed unin crescita tra il 5% e il 10%. L’indebitamento netto industriale è atteso tra 0,4 e 0,2 miliardi di dollariIl Consiglio di Amministrazione intende proporre unper azione ordinaria, pari a circa 244 milioni di euro (circa 278 milioni di dollari),rispetto al 2017.A gennaio, CNH ha avviato un percorso dicompresa la determinazione di obiettivi per ciascuno di essi, che culminerà nella presentazione di undurante un Capital Markets Day da programmare nel corso del 2019.