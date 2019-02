Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo secondari

United Technologies

Merck & Co

Cisco Systems

United Health

JP Morgan

Dowdupont

Wal-Mart

Electronic Arts

Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary

Expedia

Biogen

Henry Schein

Hasbro

Mercadolibre

Nxp Semiconductors N.V

(Teleborsa) -, sui timori di un rallentamento dell'economia globale e sulle rinnovate tensioni commerciali tra USA e Cina. Secondo indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a vietare apparecchiature di telecomunicazione cinesi dalle reti wireless degli Stati Uniti proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; si muove al ribasso l', che perde lo 0,31%, scambiando a 2.697,71 punti. Sulla parità il(-0,15%); in frazionale calo l'(-0,42%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,27%),(-0,92%) e(-0,76%).Al top tra i(+0,70%),(+0,59%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,15%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,66%),(+2,99%),(+2,59%) e(+2,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,87%.Sensibili perdite per, in calo del 4,37%.In apnea, che arretra del 3,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.