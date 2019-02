BNP Paribas lancia su Sedex nuovi Mini Future su azioni, indici e valute

BNP Paribas

Juventus

Fineco

Prysmian

Deutsche Bank

Snam

EssilorLuxottica

Fiat Chrysler Automobiles

FTSE MIB

(Teleborsa) -annuncia l’emissione di unaitaliane e internazionali,, che saranno negoziabili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.Questa ultima emissione offre unche ora integra nuovedi primo piano, ad esempio novità assolute come, o sottostanti di aziende large cap che non erano state inserite nelle ultime emissioni, come. In aggiunta, il lancio di nuovi derivati suPer quanto concerne gli, i Future riguardano l'indicecosì come ile lo, mentre sul frontevanno segnalati i future suI Mini Future si caratterizzano per la possibilità di investire a leva sia al rialzo () che al ribasso (). Il prezzo della tipologia Long riflette la differenza tra la quotazione del sottostante e il livello dello strike, ovvero il valore del sottostante stabilito all’inizio della vita del prodotto che determina l’effetto leva, diviso per parità ed eventuale tasso di cambio. In maniera speculare, per calcolare il prezzo dei Mini Future Short si considera la differenza tra lo strike e la quotazione del sottostante, diviso per parità ed eventuale tasso di cambio. La perdita massima di un investimento in Mini Future non potrà comunque mai essere superiore al capitale investito. Questo grazie alla presenza del, valore che, una volta raggiunto, causa l’estinzione del Mini Future stesso.