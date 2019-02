Usa, raggiunto accordo antishutdown. Petrolio in rialzo e borse positive

(Teleborsa) - Deve ancora essere votato dal Congresso e approvato dalla Casa Bianca ma sembra che l'accordo ci sia. I legislatori di Camera e Senato hanno, infatti, raggiunto unAl centro della discussione vi è l'ormai notaoggetto di una dura battaglia trae i democratici. Uno scontro che ha portato allaper il periodo record di 35 giorni, dallo scorso 21 dicembre al 25 gennaio. La svolta è arrivata dopo uni che ha visto fronteggiarsi ie i"Abbiamo trovato un accordo", ha dichiarato lunedì sera Shelby mentre Lowey ha definito l'accordo "un buon prodotto".Sebbene i dettagli non siano ancora chiari, dalle prime indiscrezioni sembra che l'accordo preveda una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza alle frontiere tra cui lo. Una magra consolazione perche, per onorare la sua promessa elettorale,Tuttavia la proposta potrebbe essere accettata dal Presidente Usa, convinto di potere dirottare denaro da altre fonti per la costruzione del muro al confine. Su questa base laavrebbe, infatti, segnalato lasu cui le precedenti trattative si bloccarono portando allo shutdown. Ieri, prima dell'accordo di principio,affermando che "sta a loro" determinare se ci sarà un'altra paralisi del governo federale a partire da sabato.Intanto i riflessi positivi della notizia dell'accordo non hanno tardato a farsi vedere. Dopo l'accordo del congresso Usa antishutdown lecon i contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo che guadagnano 32 centesimi a 52,73 dollari al barile e il Brent recupera 46 centesimi a 61,96 dollari al barile. E, sulla scia dell'accordo di principio che scongiura un nuovo arresto dell'amministrazione di governo Usa,