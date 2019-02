Wall Street chiude sui livelli precedenti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Beni industriali

energia

telecomunicazioni

Nike

American Express

Cisco Systems

Wal-Mart

Walt Disney

United Health

Pfizer

Merck & Co

Cerner

Intuitive Surgical

Tesla Motors

Celgene

Activision Blizzard

Take Two Interactive Software

Liberty Global

(Teleborsa) - A New York, sotto la parità il, che scende a 25.053,11 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%, mentre rimane ai nastri di partenza l', che si ferma a 2.709,8 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,06%), come l'S&P 100 (0,0%).(+0,55%) e(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,59%),(+0,87%),(+0,83%) e(+0,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,89%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+2,68%),(+2,40%),(+2,31%) e(+2,23%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,58%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,81%. Sensibili perdite per, in calo del 3,38%.