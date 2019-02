Wall Street parte tonica nonostante dato debole inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, ancora una volta beneficiando dell'sul commercio. Il dato sull', che conferma una frenata, sembra per ora esser stato ben digerito dal mercato.Più tardi, usciranno le consuete statistiche sulle, mentre ilsull'onda di un taglio OPEC più ampio del previsto L'indicesale dello 0,69%; sulla stessa linea lofa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 2.759,96 punti. Poco sopra la parità il(+0,62%), come l'S&P 100 (1,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,19%),(+0,95%) e(+0,73%).Tra i(+1,99%),(+1,75%),(+1,26%) e(+1,22%).Tra idel Nasdaq 100,(+5,47%),(+3,78%),(+3,48%) e(+2,70%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.