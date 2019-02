Wall Street, seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in, che riflette in parte l'ottimismo percepito per le trattative che si stanno conducendo con la controparte cinese in queste ore. A risentirne subito positivamente il, che avanza a. Piccolo scatto in avanti anche per lo, che arriva apunti mentre si ferma poco sopra la parità sia il(+0,28%) sia l'S&P 100 (0,3%).Segni positivi di buon andamentoper i comparti di),) e). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione diTra i(+1,05%),(+0,98%),(+0,84%) e(+0,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scende dell'1,04%.Contrazione moderata anche per, che soffre un calo dello 0,91%.Tra idel Nasdaq 100 ci sono(+6,67%),(+4,13%),(+3,65%) e(+2,41%). Le più forti vendite, invece, si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -3,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%. Seguita in sofferenza da, che evidenzia una perdita dell'1,41%.