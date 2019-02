Astaldi: Salini presenta offerta, aumento da 225 milioni

Salini Impregilo

Astaldi

(Teleborsa) -ha presentato un'offerta per l' ingresso in Astaldi . L'offerta, ove recepita dal General Contractor, sarà a supporto della propria proposta di "continuità diretta" con cuirichiederà l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.L'operazione, al verificarsi di determinate condizioni, inclusa l'omologa attesa nel 2020, sarà eseguita(per il 65% del capitale di Astaldi post aumento) in una società "sostanzialmente esdebitata" e con il supporto di co-investitori di lungo periodo.L'operazione, spiega Salini in una nota, mira ad avere le caratteristiche di "un'operazione di sistema volta anche a consolidare il settore delle grandi opere e delle costruzioni", per garantirne "stabilità e sviluppo, continuità dei lavori di opere anche strategiche, rafforzamento delle capacità progettuali e industriali tali da proiettare la società così rafforzata in un futuro da protagonista in Italia e all'estero".Il supporto al piano concordatario di Astaldi "rappresenta un'opportunità per creare uno dei maggiori operatori globali con un portafoglio commesse EPC combinato di circa 33 miliardi e oltre 45 mila dipendenti".Il CdA del General Contractor ha approvato il piano e la proposta concordataria.