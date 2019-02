Allianz Italia, nel 2018 raccolta premi totali per 16,1 miliardi

(Teleborsa) - Nonostante il 2018 non sia stato un anno facile per il mondo della finanza,è riuscita a realizzare unaquindi contenente sia i rami Vita sia quello Danni, che ha raggiunto i, in crescita del 3% rispetto al 2017.è stato diLa compagnia assicurativa ha ottenuto unache si è attestata acon una crescita dell'1%. Nelinvece, pur in presenza della marcata volatilità registrata dal mercato, la raccolta del 2018 ha toccato gli, guadagnando un +3,8%.Particolarmente stimolato anche l'andamento dellagrazie allavita ha infatti superato per la priva volta la soglia dei, con un incremento del 20,8%. Il segmento che ha risposto in maniera più attiva è stato quello dellecon unrispetto a due anni fa."Abbiamo centrato i nostri obiettivi di crescita profittevole per il 2018, grazie al contributo positivo di tutti i canali distributivi, inclusi la bancassurance e il canale diretto", ha commentato con entusiasmo, Amministratore delegato di Allianz SpA.