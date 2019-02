Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,74%), che raggiunge i 25.883,25 punti sulle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,09%. Leggermente positivo il(+0,47%), come l'S&P 100 (1,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,02%),(+1,59%) e(+1,47%).Tra i(+3,10%),(+3,06%),(+3,02%) e(+2,96%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+3,11%),(+2,95%) dopo i conti (+2,77%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,66%. Sensibili perdite per, in calo del 3,95%. In apnea, che arretra del 3,73%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,94%.