La Rousseau "salva Salvini", per il "caso Diciotti" non sarà giudicato dai magistrati

(Teleborsa) -i "ammessi" alla Rousseau. E salva di fatto il Governo. 52 mila i votanti: il 59% a detto SI, quindi non concedere l'autorizzazione a procedere, contro il 41% degli iscritti favorevoli a che, colui che è anche vicepriemer e Segretario della Lega, subisse il giudizio della magistratura. Matteo Salvini, per il suo operato, era stato indagato dal Tribunale dei Ministri per sequestro di persona., in una giornata che ha visto le operazioni di voto sulla piattaforma informatica tardare a cominciare.. Subire oda subito, come è stato spiegato,dalle 19, ora in cui avrebbe dovuto inizialmente concludersi secondo i programmi., ha detto "a caldo" eLuigi Di Maio, il leader dei 5 Stelle e altro vicepremier del Governo,. Senza dubbio anche per il risultato., dove è impegnato per la "campagna" delle elezioni regionali in Sardegna: