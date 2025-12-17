Milano 16-dic
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,1%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 49.334,05 punti

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,1%)
Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato -0,1%, a quota 49.334,05 in apertura.
