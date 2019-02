TAV, Telt accoglie richiesta italiana: breve rinvio dei bandi

(Teleborsa) -la società (, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane con sede anel dipartimento della Savoia, in Francia , ndr) responsabile della realizzazione dellaha annunciatodecisoAccolti, dunque, i desiderata del Ministro Daniloche optava per un congelamento delle gare d’appalto. I cantieri per i due lotti valgonoL’annuncio è arrivato al termine di un cda fiume che si è svolto a Parigi attraverso un comunicato che informa anche che il rinvio è stato deciso- La parola chiave, però, èNel corso del Consiglio, il rappresentante della Commissione Europea ha reso nota una comunicazione ufficiale di Inea (Innovation and Networks Executive Agency) che indica comeper la conferma dell’intera contribuzione dimentre in caso contrario – si legge –"A margine della discussione il Consiglio ha incaricato il Presidente e il Direttore Generale di Telt di informare i duedei termini della discussione odierna, delle scadenze definite dae delle responsabilità conseguenti", conclude la nota.