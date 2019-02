Wall Street guarda a incontro USA-Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta in calo confermando la debolezza dell'avvio mentre gli occhi degli investitori restano puntati suiin vista dell'elaborazione del "memorandum of Understanding" che dovrebbe aiutare i due paesi ad uscire fuori dalla guerra commerciale.: come quelli sul settore manifatturiero, elaborato dalla Fed di Philadelphia , scivolato per la prima volta sotto lo zero da maggio 2016; gli ordini di beni durevoli cresciuti meno del previsto. Migliori delle aspettative di mercato, invece, le richieste di sussidio alla disoccupazione Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.778,58 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,06%); in lieve ribasso lo(-0,22%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,27%),(-0,76%) e(-0,41%).Al top tra i(+2,03%),(+1,45%),(+1,43%) e(+0,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.Tra i(+2,03%),(+1,75%),(+1,48%) e(+1,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,29%.Crolla, con una flessione del 3,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,49%.