Banco BPM sospende Direttore generale Faroni per scandalo diamanti

Banco BPM

(Teleborsa) -. Il Consiglio di Amministrazione della banca, infatti, ha preso atto dei contenuti del decreto dinotificato dalla Guardia di Finanza in relazione alla, da cui emerge che le indagini in corso da parte della Procura di Milano riguardanoo ex manager del gruppo, tra cui ilIl CdA ha dunque disposto ladal servizio nei suoi confronti, così come nei confronti di(in precedenza Responsabile Pianificazione e Marketing Retail della Banca) e di(in precedenza Responsabile Compliance della Banca)."Nel ribadire la natura cautelare del provvedimento assunto - informa una nota - la Banca è pienamente confidente nell'operato dell’Autorità Giudiziaria, a tutela di tutti i soggetti coinvolti".