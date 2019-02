Saipem, l'AD Cao soddisfatto di come sta evolvendo il processo di trasformazione

Saipem

(Teleborsa) - Riflettori puntati sunel giorno della conference call sui conti 2018 , risultati migliori delle aspettative . L'Amministratore Delegato,, ad una domanda disulche la società ingegneristica sta mettendo in atto, ha risposto di essere ". L'evoluzione del gruppo che opera nel settore dei servizi per il settore petrolifero "va di pari passo con quella del mercato che è in una fase di transizione energetica, dunque Saipem sta seguendo questa trasformazione". "Bacchetta magica non c'è, si tratta di un processo continuo, ovviamente è un processo che in qualche modo impatta su tutti i processi decisionali e organizzativi dell'azienda".Il numero uno del General Contractor ha poi risposto ad altre domande dei giornalisti, come quella sulle"Certamente stiamo lavorando attivamente a queste opzioni. E il 2019 sarà un buon anno per implementare le opzioni nel business della perforazione. E' evidente che la stella polare di tutto il processo è la creazione di valore per gli azionisti. Non ci sono strade definite, ci sono processi ben chiari e su questo lavoriamo"., invece, il top manager ha dichiarato che"nei prossimi due anni" ma il tema è "quello di cogliere finestre o opportunità: se si presentassero noi le coglieremo, in particolare quelle più attraenti per noi. Non lo escludiamo ma non abbiamo necessità".Ad una domanda diretta su possibili acquisizioni o partneship nell'onshore, Cao ha risposto: "stiamo guardando in varie direzioni, anche qui c'è un range molto ampio di opzioni che stiamo guardando"., il numero uno di Saipem ritiene che. Ci rendiamo conto che è importante ma è importante anche che la comunicazione venga data al momento giusto".Affrontato anche il tema. Cao ha ricordato che, specificando che "la cifra tende a quella che abbiamo chiesto nel procedimento arbitrale, ma detto ciò non vuol dire che quella può essere la cifra di riferimento. Per la prima volta dopo tanto tempo questo tavolo con la controparte si è realizzato, ma noi tendiamo a che vi sia una soluzione positiva". La transazione, ha specificato l'AD, potrebbe avvenire "già entro la fine di marzo 2019"., "noi abbiamo riavviato tutte le attività, non solo quelle legate al micro tunnel ma anche quelle preparatorie"., Cao ha spiegato che nel Paese sudamericano "abbiamo ancora molti impianti di perforazione a terra e le abbiamo dovute svalutare". Tuttavia "ci manteniamo pronti a sfruttare un'eventuale ripartenza del mercato"., invece, l'AD ha sottolineato che "sono tre colonne nella storia di Saipem: in Algeria abbiamo operato per tanti anni e poi ci sono state note vicende che ci hanno tirato fuori, ma abbiamo ricominciato ad operare l'anno scorso, quindi costituisce un ritorno; in Libia operiamo soprattutto con attività ingegneristiche e resta un mercato importante; l'Egitto è un paese importantissimo, ad esempio per i campi Zohr, più numerosi altri progetti, quindi resta un'area cruciale per noi".