Appuntamenti e scadenze del 5 marzo 2019

(Teleborsa) -- Riunioni ministeriali internazionali - Consiglio di associazione UE-Georgia- Formazioni del Consiglio - Consiglio "Ambiente"- Si svolge a Milano, a Palazzo Clerici, il XIX Workshop annuale: “Utilities, un patrimonio per la crescita del Paese. Quali politiche per accelerare gli investimenti?”- Il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile, al Quirinale- Il ministro Tria riceve la Commissaria UE per la concorrenza Margrethe Vestager al MEF- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo