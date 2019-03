Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

immobiliare

vendite al dettaglio

alimentare

beni per la casa

sanitario

Telecom Italia

Azimut

Saipem

Exor

Campari

Amplifon

Moncler

RCS

IGD

Piaggio

Zignago Vetro

OVS

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 56,63 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,30% a quota +254 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,71%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%. Giornata moderatamente positiva per, che sale dello 0,69%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%., riportando una variazione pari a -0,01% sulIn Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,99 miliardi di euro, dai 1,94 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi.219 sono le azioni scambiate: tra queste, 109 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 98 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 12 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,05%),(+1,58%) e(+1,04%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-6,30%),(-1,52%) e(-0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,96%),(+2,56%),(+1,35%) e(+1,11%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su-6,56% che ha visto scendere l'utile nel 2018 Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83% nonostante abbia annunciato risultati record per il quarto anno consecutivo In caduta libera, che affonda del 2,56%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+2,96%),(+2,84%) e(+2,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,14%.