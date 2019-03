(Teleborsa) - L’aggiornamento al rialzo del dato suluna preziosanel provare a, attraverso consumi e investimenti, lache impatta negativamente". Queste le osservazioni dell’, che hapubblicato nella giornata del 5 marzo e, che, secondo l’Ufficio Studi,italiana, mettendo in discussione la tenuta dei conti pubblici.Di tutt’altro avviso, che osservando il dato hacome ilabbia, archiviati al ribasso nell’ultimo trimestre del 2018. "Il– ha spiegato l’Associazione - si conferma come: la perdita di prodotto interno lordo rispetto allo scorso giugno è ormai superiore a 1 miliardo e sfiorerà i 2 miliardi alla fine del primo trimestre 2019". A reggere, secondo Confesercenti, sono per lo più i consumi turistici, in crescita di 154 milioni di euro tra ottobre e dicembre dello scorso anno.Le osservazioni sul PIL sono giunte anche da, che ha evidenziato come ilabbiaal fortetendenziale del. "Recupero ancora lungo - chiude Confagricoltura - considerando che il valore aggiunto agricolo è attualmente ancora inferiore ai valori registrati nel 2015 e nel 2016".