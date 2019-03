BCE, IFO Institute giudica mossa "appropriata" ma avverte "raggiunto limite"

(Teleborsa) - Assieme al Fondo Monetario Internazionale, anche l', ente per la ricerca economica dell'Università di Monaco fondato nel 1949,, che ha confermato una policy molto accomodante aggiungendo lo strumento delle aste a medio termine per allentare le condizioni del credito e stimolare l'economia."La risposta della BCE al rallentamento economico nella Zona Euro è appropriata, in particolare l'annuncio di operazioni di rifinanziamento per le banche e l'ulteriore rinvio di eventuali rialzi dei tassi",afferma ilTuttavia, l'economista nota che orae che non avrà più strumenti a disposizione in caso di ulteriore peggioramento della situazione economica dell'area della moneta unica., commenta Fuest, spiegando che "se la zona euro scivola in recessione, la BCE avrà poche opzioni per contrastarla efficacemente".Mario Draghi ha ancora una volta invitato gli Stati membri ae misure più favorevoli alla- ricorda l'IFO - mediante riduzione della spesa per il consumo ei, facendo attenzione a. "I politici - rimarca Fuest - dovrebbero ascoltarlo".