Deutsche Bank e Commerzbank di nuovo a colloquio per fusione?

(Teleborsa) -dei due colossi bancari tedeschi, già rispolverate più volte dalla stampa finanziaria. Se questa volta vi sia qualcosa di concreto non è dato saperlo.A tornare sulla questione il magazine Focus e l'agenzia Bloomberg, secondo i quali si starebberodi Deutsche Bank edi Commerzbank - autorizzati a trattare dai rispettivi Board.A caldeggiare una possibile fusione ci sarebbe la difficoltà dlele due banche di risollevarsi dalla crisi, che ha colpito gli utili del trading ed i margini bancari, a causa anche della politica dei tassi zero della BCE.A caldeggiare questa fusione ci sarebbe anche il, che recentemente si è espresso a favore di. E poi anche il fondo americano, che detiene quote in entrambi gli istitutiI rumors di aggregazione non sembrano per ora aver avuto presa sul mercato, dato che Deutsche Bank perde oggi a Francoforte circa l'1, mentre Commerzbank cede lo 0,7%.