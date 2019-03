In rosso l'Europa. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo i forti cali registrati la vigilia. A pesare sul sentiment degli investitori sono i rinnovati timori per il rallentamento dell'economia globale riacutizzati dal calo drastico dell'export cinese Sul mercato Forex, l'si mantiene su 1,121 dopo la revisione al ribasso dell'outlook sulla crescita del PIL dell'Eurozona da parte della Banca centrale europea, che ha annunciato operazioni TLTRO da settembre e cambiato la road map della politica monetaria. Ne beneficia l', visto come bene rifugio, che mostra un aumento dello 0,74%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,04 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +243 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%.soffre un calo dello 0,64%. Sottotono-0,38%., che scambia con un calo dello 0,31% sulRisultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,27%),(-1,24%) e(-0,89%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,18%),(+1,74%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano sugli industriali come, che prosegue le contrattazioni a -1,92%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%. Giù, che soffre un calo dell'1,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,01%),(+1,87%),(+1,17%) e(+1,13%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%.