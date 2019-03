Ethiopian, è un B737 MAX 8 il jet precipitato e 157 le vittime. "Preoccupa" il secondo disastro di questo nuovo aereo

(Teleborsa) -. L'aereo precipitato è la più recente versione del Boeing 737, appunto la MAX 8, da poco in servizio. Si tratta di uno dei 30 esemplari ordinati alla Boeing dalla compagnia etiopica., solcano a migliaia e con successo i cieli di tutto il mondo.. La prima modifica è l'utilizzo dei più grandi ed efficienti motori CFM International LEAP-1B. Anche l'avionica verrà leggermente modificata.. A dicembre 2018 la Boeing ha firmato ordini per il 737 MAX per un totale di 5.005 unità.. Il disastro ha causato la morte di tutte e 189 le persone a bordo. È il primo incidente di un 737 MAX ed il peggiore a coinvolgere il Boeing 737.. Secondo i dati del sito Flightradar24,l’aereo avrebbe sofferto una perdita di quota prima dello schianto analogamente a quanto accaduto nel caso del Lion Air 610., come avvenne all'inizio degli anni '50 per il primo velivolo a getto destinato al mercato civile, il Comet.. Quasi a voler dire che un "velivolo d'annata" è, almeno sulla carta, certamente più sicuro. Un paradosso, se vogliamo.