Scuola, Ministro Bussetti conferma organici 2018 e Anief pronta a denuncia provvedimento in Tribunale

(Teleborsa) -. "Ecco perché i precari continuano a ricorrere al giudice del lavoro - tuona Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief - per chiedere i risarcimenti dovuti all’abuso dei contratti a termine".Sembrerebbe così continuare quella che altro non è. Il Miur ha infarto, introdotti con la riforma Buona Scuola voluta dal Pd, ma soprattutto i 50 mila posti in deroga su sostegno che costringeranno gli uffici scolastici ad assegnarli ai supplenti, dopo non averli considerati utili nemmeno per i trasferimenti.i, che ha portato una maggiorazione delle attività scolastiche laboratoriali, più 400 posti di Strumento musicale, a seguito dei nuovi quadri orari con all’interno la reintroduzione dell’ora di strumento cancellata inopinatamente dal Miur e fatta ripristinare grazie all’azione in tribunale dei legali Anief.In attesa dei, di prossima pubblicazione, come riferisce oggi Orizzonte Scuola, Anief ricorda che sono passati quattro anni dalla riforma della "Buona Scuola" che ai sensi del comma 68 della Legge 107/2015 istituiva l’organico dell’autonomia, nel quale far confluire i posti comuni, i posti per il sostegno e i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, di cui all’art. 1, comma 63, L. 107/2015.; infatti, il sindacato continua a raccogliere lamentele, incentrate sul fatto che le attività di potenziamento previste dal Ptof sono state messe da parte a vantaggio delle supplenze e di attività non previste dalla legge, come la partecipazione alterna ai consigli di classe o interclasse e gli scrutini.Il problema delle. C’è poi il vulnus delle 50 mila cattedre su sostegno, che attraverso la Legge 128 del 2013 continuano a rimanere tali, non considerati utili né per le immissioni in ruolo né per la mobilità, continuando a determinare il “balletto” dei docenti che fanno didattica speciale e che ogni anno, anche più volte l’anno, sono costretti a cambiare scuola, andando a determinare seri problemi alla continuità didattica e al diritto allo studio degli alunni con disabilità certificata.È questo il quadro desolante che il Ministero dell’Istruzione ha appena annunciato di confermare anche per il prossimo anno scolastico,, proprio perché alla base delle scelte dell’amministrazione continuano a non essere rilevate le effettive esigenze di assegnazione degli organici.Secondo Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief,Anief conferma, quindi,. Possono aderire docenti e Ata di ruolo che abbiano prestato, da precari, almeno 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile in scuola statale. Possono aderire anche docenti e Ata delle province di Trento, Bolzano e Aosta. Per gli iscritti al sindacato il ricorso è gratuito. Gli interessati al ricorso possono cliccare qui.