Tav, l'escamotage giuridico di Conte che mette d'accordo Di Maio e Salvini

(Teleborsa) - La botte piena e la moglie ubriaca. Quando la situazione sembrava stesse per precipitare, a ridosso della scadenza dei bandi, con un abile gioco di prestigioA mettere d'accordo i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, arriva unSi tratta della cosiddetta, unico appiglio trovato dal Governo per allungare i tempi e arrivare serenamente a maggio quando, dopo le elezioni europee, si prenderanno le decisioni definitive."La via più di buon senso è quella di pubblicare i bandi con la clausola della dissolvenza così come previsto dal diritto francese che consente in qualsiasi momento di poterli revocare", ha spiegatoIn pratica i bandi si faranno, ma la procedura si potrà bloccare, presentando i bandi come una tappa non risolutiva.nel caso in cui, nel frattempo, siano venute meno le volontà politiche di procedere. Un ripensamento che non prevede onori né obblighi per la stazione appaltante, né per gli azionisti, né per gli Stati. Al posto dei bandi di gara veri e propri, partiranno gliuna raccolta di candidature delle aziende interessate a partecipare ai bandi per scavare i primi tre lotti in territorio francese, revocabile entro sei mesi.dato che, al momento, ognuno ha ottenuto la sua magra consolazione:chiedendo "con effetto immediato" di "astenersi da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara".. Il premier ha, poi, informato anche, esulL'obiettivo, spiega il premier, è «ridiscutere integralmente» l'opera in quanto il suo «interesse pubblico non appare affatto scontato». Il punto, confermano, è non perderema per farlo. "In caso contrario – sottolineano, i membri del cda di Telt – si rischia responsabilità per danno erariale".che indica una, non solo per l'Italia". Ieri il Premier ha trasmesso la lettera inviata a Telt ae chiedendo di incontrarli per avviare un processo decisionale condiviso.