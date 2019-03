PharmaNutra, successo per la settima edizione dell'IMCID

PharmaNutra

(Teleborsa) - Si è conclusa all'insegna del successo, caratterizzato da una spiccata dimensione internazionale e da un approccio multidisciplinare, la( International Multidisciplinarity Course on Iron Deficiency), il Congresso Internazionale dedicato allaL'organizzazione di spicco firmata da, in collaborazione conpartner commerciale dell'azienda farmaceutica nei mercati di Spagna, Portogallo e Brasile - ha visto laper un totale di 400 ospiti, 25 speaker e 18 poster esposti.Una delle principali differenze rispetto alle precedenti edizioni è stata proprio che il tema trattato è un problema comune a diverse specialità, dettaglio che ha suscitato un interesse di presenza al congresso di tante nazioni europee e extracontinentali.All'interno della due giorni ,inoltre, sono stati presentaticon analisi particolareggiate per quanto riguarda gli effetti e i risultati della supplementazione in diversi ambiti clinici che vanno dalla pediatria e neonatologia fino all'oncologia e la medicina interna.In particolare, in questi contesti, la ricerca scientifica di PharmaNutra ha premesso lo, un brevetto innovativo, caratterizzata da una migliore tollerabilità e un alto grado di assorbimento.