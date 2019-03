Accordo di cooperazione tra ENAC e INGV

(Teleborsa) - Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,e il Presidente dell’l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,hannoquadro tra i due enti, che prevede l’istituzione di un Comitato di Cooperazione cui parteciperanno per INGV il Direttore Generale Maria Siclari e tre rappresentanti dell’Istituto, peraltrettanti rappresentanti con il Vice Direttore Generale Alessandro Cardi.Oggetto dell’Viene così formalizzata la collaborazione istituzionale tra i due Enti pubblici avviata fin dal 2006, finalizzata a mantenere e migliorare gli standard di sicurezza della navigazione aerea attraverso il costante monitoraggio dell’attività dei vulcani italiani, lae l’applicazione delle procedure di contingenza per l’erogazione di servizi di navigazione aerea sugli aeroporti italiani che insistono in zone limitrofe a vulcani attivi, in aderenza a quanto previsto dagli standard normativi nazionali e internazionali.In particolare sarà assicurato il supporto, con i suoi due Osservatori vulcanologici nazionali accreditati presso l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO - International Civil Aviation Organization), per le attività di competenza dell’ENAC relative alle esercitazioniTali esercitazioni riguardano l’osservazione e la previsione della dispersione delle nubi di cenere vulcanica, per l’applicazione delle procedure previste dall’. Inoltre, in linea con le recenti determinazionisull’obbligo di fornire i prodotti e i servizi di Space Weather per l’assistenza alla navigazione aerea internazionale, l’, per l'osservazione dei fenomeni che avvengono nella ionosfera e nella magnetosfera e la previsione dei fenomeni di Space Weather.